印尼山火蔓延至雅加達　料空氣污染加劇　31間醫院待命

印尼加里曼丹（Kalimantan）林火產生的濃煙已在高空擴散至爪哇島的雅加達（Jakarta），印尼氣象部門敦促當地居民減少戶外活動。



據新華社和《雅加達郵報》報道，印尼氣象、氣候與地球物理局高級官員古斯萬托（Guswanto）星期五（10月16日）說，衛星圖像顯示，籠罩加里曼丹和蘇門答臘（ Sumatra）的煙霾已蔓延至萬丹省（Banten）、西爪哇省（West Java）和雅加達，但尚不清楚這些煙霧是否已對地面空氣品質造成影響。

瑞士即時空氣品質監測平台IQAir的資料顯示，雅加達星期五下午的空氣品質指數（Air Quality Index，簡稱AQI）達到152點的不健康水準。雅加達市中心的葛馬約蘭區（Kemayoran）在中午時分的PM2.5細顆粒物濃度達到每立方米67.5微克，是世界衛生組織標準的11.4倍。此外，附近萬丹省幾個地區的空氣品質也不健康，AQI在151點至184點之間。

圖為2026年10月14日，印尼中加里曼丹省（Central Kalimantan）首府帕朗卡拉亞（Palangka Raya）受山火產生的煙霾影響，天空變成一片橙色。有民眾戴上口罩，於卡哈揚河（Kahayan River）旁邊影相。（Reuters）

雅加達周六（17日）晚7時的AQI處於153點的不健康水準，PM2.5濃度為每立方米58微克。新加坡在同一時間的PM2.5濃度介於每立方米79微克至187微克。IQAir平台預測雅加達接下來幾天的AQI將處於101點至200點的水準。

AQI和新加坡國家環境局的24小時空氣污染指數（PSI）是不同的空氣品質測量方式。AQI在51點至100點是「中等」，101點至150點之間「對敏感人群不健康」，151點至200點屬於「不健康」，201點至300點為「非常不健康」，301點以上屬「危險」。在中加里曼丹省首府帕朗卡拉亞（Palangka Raya），AQI達1000點以上的破表水準，當地天空已連續多日呈琥珀色，能見度極低。

2026年10月14日，新加坡丹戎巴葛舊港碼頭籠罩在煙霧之中，區域森林火災產生的濃煙導致整個島嶼城市國家的能見度降低。（Reuters）

歐盟哥白尼大氣象監測服務稱，根據本月初以來的預測資料，加里曼丹、巴布亞（Papua）和廖內（Riau）地區火災產生的大部分煙霧，已被風向北和西吹往馬來亞半島和南中國海，而非爪哇島方向。

這個機構說：「雖然部分煙霧可能已飄至爪哇島（Java），但由於雅加達周邊人口密度較高，當地還存在其他大氣污染源。」

氣象局氣候專家里斯塔指出，爪哇島有一些熱點與收成季節的農業焚燒有關，空氣品質不佳也可能是因此造成的。

雅加達特區首長普拉莫諾（Pramono Anung）說，鑒於對空氣品質日益惡化的擔憂，當局已安排31家醫院和44家社區衛生中心處於待命狀態。

2026年10月15日，印尼中加里曼丹省帕朗卡拉亞，野火的煙霧籠罩着卡哈延河沿岸地區，一個人站在碼頭上。（Reuters）

東盟氣象中心周五再發最高警報 今年來第三度

受厄爾尼諾現象（El Niño，又稱聖嬰現象）增強導致的乾旱天氣影響，印尼季節性野火已持續四個月，愈演愈烈的大範圍林火所引發的毒煙更是席捲東南亞。

據法媒報道，總部設在新加坡的東盟氣象中心星期五正式發布東盟南部地區的最高級別「三級警報」，表明區域內出現「爆發嚴重跨境煙霾的高風險」。這已是東盟氣象中心今年第三次發佈最高級別警報。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

