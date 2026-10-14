美駐希臘大使曾辯稱罪證為AI生成　白宮憂事件影響特朗普下月選情

《華爾街日報》早前報道，美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）早前因要求一名捐款人代為償還其約10萬美元（約78.5萬港元）的信用卡欠款，而遭到白宮要求辭職。華爾街日報10月13日再報道，吉爾福伊爾在事件曝光後為保住工作，曾聲稱相關的短訊是AI人工智能生成的；而總統特朗普（Donald Trump）的助手則憂慮，此事會影響外界對他在中期選舉中的印象。



報道指，吉爾福伊爾在去年聽證會前夕，曾向特朗普金主發出索討約10萬美元以代繳帳單的短訊。吉爾福伊爾隨後聯繫白宮官員，聲稱要求該名捐款者代繳信用卡欠款的短訊純屬AI虛構生成。據知情人士透露，官員們並不相信她的說法，而《華爾街日報》亦證實該捐款者的短訊真實存在。

報道又指，據與特朗普就事件交談過的人士透露，他對此等肆無忌憚的行徑感到惱火，並對吉爾福伊爾利用他的總統職位牟利而感到不安。

美國總統特朗普（Donald Trump）發文指，若中國和俄羅斯考慮幫助伊朗，可能會面臨「巨大損失」。（Reuters）

目前，特朗普似乎急於與吉爾福伊爾劃清界線，特朗普曾在今年3月於白宮舉行的希臘獨立日活動上款待吉爾福伊爾，稱呼她為「我的老朋友」和「我的靈感來源」。然而，他在周二卻告訴記者：「不，她不是我的家人，或許她之前曾與我兒子約會過」。