日媒民調：高市早苗內閣支持率首次跌破50%　創上台以來新低

日本傳媒10月17至18日進行全國電話民調，結果顯示高市早苗內閣支持率跌至 49.1%，是自去年10月上台以來首次跌破50%，創下新低。



共同網報道，高市早苗在這次處理前農林水產大臣簗和生爭議期間的被動應對，以及民眾對減稅政策帶來的財政後果存有疑慮，或對內閣民望構成打擊。

日本首相高市早苗10月15日宣布，任命自民黨籍眾議員武部新，接替請辭的農林水產大臣簗和生。(新聞截圖)

民調顯示，高達81.5%受訪者認為簗和生辭職理所當然，僅11.1%認為無需辭職；就高市早苗撤換他的時機，57.7%民眾認為「太遲」，僅25.7%覺得時機妥當。

簗和生早前承認，他在擔任眾議員時曾發表大幅削減不支持他的地方政府項目預算的言論，引發輿論強烈反彈後引咎辭職。

在消費稅減稅配套的收入掛鈎補貼制度方面，50.8%受訪者贊成、42.9%反對，意見呈兩極。對於減稅對國家財政造成的衝擊，65.1%受訪者表示擔心或略感擔憂。