特朗普向以色列人民發信　支持內塔尼亞胡連任總理

以色列將在10月27日舉行國會大選，尋求連任的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月18日獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公開支持。他在社交平台發文，上款為「偉大的以色列人民」，強調對內塔尼亞胡全力支持。



2026年10月18日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在以色列北部城市Yokneam Illit會見民眾，為即將舉行的國會大選造勢。（Reuters）

特朗普讚揚，內塔尼亞胡是「偉大的戰士總理」及和平夥伴，並讚揚他與美國共同在2026年2月對伊朗發動聯合軍事行動，令伊朗在軍事和經濟上遭受了系統性重創。儘管面對包括來自以色列在內的巨大反對，內塔尼亞胡一直表現得堅強、勇敢和卓越，並且愈發強大。

特朗普又稱，曾見證內塔尼亞胡在最艱難時刻的表現。換作常人，恐怕早已在重壓之下崩潰，但對方反而變得更加堅韌，至今仍保持著這份力量。而美國所期望的以色列夥伴，正是這樣的人。

對於內塔尼亞胡競逐連任，特朗普表示「完全且徹底的支持」。 他又稱，若以色列選出其他領導人，美國可能被迫獨自面對伊朗戰事。