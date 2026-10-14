傳內塔尼亞胡與特朗普商討重啟對伊戰事　伊方警告戰火或外延區外

以色列媒體10月13日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統特朗普（Donald Trump）商討在兩國大選前攻擊伊朗的可能性，白宮隨後否認有關消息。伊朗副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，若美國再次入侵伊朗，其後果會延伸到伊朗以外地區。



報道指，美以兩國多名官員透露，內塔尼亞胡在與情報機關通話時指出，伊朗重啟核計劃的舉動令人深感關切，而美國官員亦向以色列第12頻道（Channel 12）表示，內塔尼亞胡考慮於以色列大選前發動攻擊。

儘管特朗普曾公開聲明，他不會於國會中期選舉前恢復對伊朗的攻擊，但據該頻道引述未具名消息人士稱，以色列國防軍（IDF）以及美國中央司令部（CENTCOM）仍然保持高度警戒，並正在完成各項整備工作，以防特朗普改變主意。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，若美國再次對伊朗發動攻擊，將導致遠超該地區的後果。（Getty）

白宮表示，關於兩位領導人考慮於大選前重啟伊朗戰事的相關指控「不實」，並稱特朗普已排除在11月大選攻擊伊朗的可能性。而以色列總理辦公室亦否認內塔尼亞胡企圖在國會大選前開戰，並表示總理與特朗普和美國官員持續通話，但並未透露他們之間對話的內容。

伊朗外交部副外長加里布阿巴迪周二還警告，美方若重蹈覆轍、訴諸軍事與威脅手段，將導致遠超該地區的嚴重後果，同時表示伊朗一直對外交和談判持建設性態度，亦為任何可能的情況做好準備。