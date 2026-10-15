教宗良十四世確診肺腺癌　術後已能在病房內行走及正常進食

教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月13日入院接受肺結節切除手術，術中證實教宗患有腺癌（adenocarcinoma），屬肺癌中最常見的類型，並切除了右肺下葉。梵蒂岡10月14日（周三）表示，教宗良十四世術後恢復良好，目前已開始在病房內行走並正常進食。良十四世同日發聲明，感謝天主教教友們為他祈禱。



路透社引述梵蒂岡報道，14日進行的血液檢查和胸部X光檢查結果顯示術後一切正常，並補充說教宗已接受呼吸相關的物理治療。

2026年9月25日，法國巴黎，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在聯合國教科文組織（UNESCO）總部出席一場有關人工智能的會議。（Reuters）

據報道，這位相對年輕、精力充沛的教宗，於2025年5月當選，他被確診患癌令外界震驚。

教宗良十四世的日程通常非常繁忙。他原定於11月6日至17日訪問烏拉圭、阿根廷和秘魯，梵蒂岡新聞辦公室14日表示，該訪問計劃「沒有任何改變」。

然而，秘魯總統藤森惠子同日表示，由於教宗的康復需要時間，訪問日期可能會有所調整。

據美媒同日報道，教宗良十四世在一份聲明中表示：「如你們所知，這些日子我一直未能與你們相聚，我衷心感謝你們的祈禱和共同付出的努力。你們分享的經驗和認真聆聽，的確是整個教會的寶貴禮物。」良十四世重申：「請你們為我祈禱，正如我為你們祈禱一樣。」

據教宗的醫護人員透露，良十四世13日在羅馬接受了一場90分鐘的手術，醫生切除了他右肺的下葉。

2026年10月12日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡會見聖伯多祿善會的成員和義工時，與一名兒童握手。（Reuters）

卡邦尼醫生（Luigi Carbone）和馬加里托拉教授（Stefano Margaritora）在聲明中表示，教宗的康復「進展順利」。良十四世已能在醫院病房內自由走動，並能正常進食早餐和午餐。

教宗上周末在聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）向信眾發表講話，宣布即將接受手術的消息。他表示，肺部的「腫塊」發現得早。

報道指，教宗良十四世本人不吸煙，並一直努力保持健康的生活方式，但他的直系親屬中有癌症病史。他的哥哥普雷沃斯特（Louis Prevost）目前正接受癌症治療，他們的父母也於上世紀90年代因癌症去世。

2026年10月13日，意大利羅馬，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達傑梅利醫院，準備接受切除肺結節手術。（Reuters）

鑑於目前的治療情況，良十四世已取消了10月20日之前的所有公開活動，但他仍計劃於11月啟程前往南美洲進行長途訪問。