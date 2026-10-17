教宗良十四世出院　接受肺腺癌手術4天後返回梵蒂岡

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月13日入院接受切除右肺下葉的手術，術中證實患有肺腺癌（adenocarcinoma）後，教宗於17日出院，期間向在場民眾揮手。



71歲的教宗在接受手術的4天後，17日離開位於羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital），返回梵蒂岡。

路透社報道，教宗在無需他人攙扶的情況下，自行走向等候他的座駕，途中他停下腳步，與前來祝福的民眾交談。

教宗在手術中切除右肺下葉，梵蒂岡10月14日表示，教宗術後恢復良好，14日進行的血液檢查和胸部X光檢查結果顯示術後一切正常，並補充說教宗已接受呼吸相關的物理治療。

2026年9月25日，法國巴黎，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在聯合國教科文組織（UNESCO）總部出席一場有關人工智能的會議。（Reuters）

教宗於2025年5月當選，他這次確診患癌的消息令外界震驚。教宗良十四世的日程通常非常繁忙。他原定於11月6日至17日訪問烏拉圭、阿根廷和秘魯，梵蒂岡新聞辦公室14日表示，該訪問計劃「沒有任何改變」。

然而秘魯總統藤森惠子同日表示，由於教宗的康復需要時間，訪問日期可能會有所調整。

據教宗的醫護人員透露，良十四世13日在羅馬接受一場90分鐘的手術，醫生切除了他右肺的下葉。

2026年10月12日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡會見聖伯多祿善會的成員和義工時，與一名兒童握手。（Reuters）

卡邦尼醫生（Luigi Carbone）和馬加里托拉教授（Stefano Margaritora）在聲明中表示，教宗的康復「進展順利」。良十四世已能在醫院病房內自由走動，並能正常進食早餐和午餐。

教宗上周末在聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）向信眾發表講話，宣布即將接受手術的消息。他表示，肺部的「腫塊」發現得早。

報道指，教宗良十四世本人不吸煙，並一直努力保持健康的生活方式，但他的直系親屬中有癌症病史。他的哥哥普雷沃斯特（Louis Prevost）目前正接受癌症治療，他們的父母也於上世紀90年代因癌症去世。

2026年10月13日，意大利羅馬，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達傑梅利醫院，準備接受切除肺結節手術。（Reuters）

鑑於目前的治療情況，良十四世已取消10月20日之前的所有公開活動，但他仍計劃於11月啟程前往南美洲進行長途訪問。