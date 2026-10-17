俄烏前線城市陷人道危機　教宗良十四世籲停火助平民　普京表支持

俄羅斯佔領下的烏克蘭南部城市奧萊什基（Oleshky）出現人道危機，這座靠近俄烏戰爭前線的城市嚴重缺乏食品和醫療物資。教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月16日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，呼籲俄烏雙方在當地實現人道主義停火，以便急救物資和食品供應能夠進入該市，而後者對良十四世冀為幫助平民創造條件的提議表示支持。



梵蒂岡16日發聲明稱，日前入院接受肺結節切除手術，其後證實患有腺癌的教宗良十四世在與普京通話中，對奧萊什基市的人道主義危機表示深切關注並呼籲停火，一方面以便運送食品和醫療援助入市內，另一方面能給予平民自願安全撤離的機會。

這張截取於2026年9月12日的影片截圖中，可以看到俄羅斯控制的烏克蘭赫爾松州Oleshky鎮，有大量建築物被摧毀。（Reuters）

克里姆林宮其後發聲明指，梵蒂岡希望協助創造必要條件，以確保當地居民安全並組織運送維持生命所需物資的意圖，獲得俄羅斯的支持，而雙方已同意在此事上展開合作。

路透社報道，自俄羅斯佔領該市後，烏軍正致力重奪對當地的控制權，雙方互相指責對方阻撓居民獲得物資。

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

報道提到，奧萊什基市居民在面臨物資缺乏的危機下，須冒著生命危險，沿著滿布地雷的道路步行和騎單車數小時，以獲取食物和水。即使不少人在過程中被地雷炸死，民眾依然會冒險走這路程，顯示人們的絕望情緒日益加劇。