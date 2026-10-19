WSJ：普京提議深圳APEC會晤特朗普習近平　商討俄烏停火

《華爾街日報》10月18日引述知情人士表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提議他本人，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平，於下個月進行會面，商討烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場持續四年的衝突，以期達成有利於莫斯科的協議。



據一位前俄羅斯情報官員表示，普京在本月9日與特朗普通電話時提出此想法，而當日通話亦促成了一項協議，美國會購買俄羅斯柴油，並協助俄羅斯的全球石油銷售。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，各方正就可能舉行的會面進行磋商，表示三方都承認舉行此類會晤的可能性，但目前對於會晤本身及其議程還沒有明確共識。

據知情人士表示，美國總統特朗普（Donald Trump）並未同意這場峰會，但希望能兌現承諾，可能會接受此說法。（Reuters）

報道亦引述一名白宮高級官員指，特朗普並未同意這場峰會，但鑒於特朗普希望兌現競選承諾，結束這場戰爭，可能會接受這個提議。

知情人士指出，克里姆林宮建議在即將舉行的亞太經合組織高峰會（APEC）期間舉行三方對話，而本屆峰會將於11月18至19日在中國深圳舉行。

據《華爾街日報》表示，中國國家主席習近平亦被邀請與普京（Vladimir Putin）和特朗普（Donald Trump）進行烏克蘭和平會面。（新華社）

目前白宮方面拒絕置評，而中國駐華盛頓大使館則未有對有關問題進行回應。

報道引述該前情報官員表示，普京先前曾多次向特朗普和習近平提議舉行三方峰會，而這一次正值莫斯科與華盛頓關係出現逆轉之際，目前勢態有利俄羅斯。

與此同時，特朗普對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）再次表現出不滿，特朗普於周日（18日）在社交平台Truth Social指責澤連斯基，批評烏克蘭於當日清晨襲擊了普京家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）的一個石油碼頭，直指澤連斯基以俄羅斯柴油和煉油廠為目標，並稱他「不想結束這場戰爭，而且可能從來就沒有想過」。