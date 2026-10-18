澤連斯基：特朗普叫停對俄制裁如獎勵普京　冀G20峰會與美俄會面

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）豁免執行部份對俄羅斯的制裁措施，就如同對俄羅斯總統普京（又譯普丁或蒲亭）的獎勵。澤連斯基批評該決定錯誤。與此同時，他認為，烏克蘭、美國和俄羅斯可以在今年12月，在美國舉行的二十國集團峰會（G20）期間舉行會面。澤連斯基對在美國以外的地點舉行三方會談持開放態度。



《衛報》10月17日報道，澤連斯基警告稱，豁免對俄制裁將助長普京的氣焰，並讓俄烏戰爭惡化。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy）出席歐盟領導人峰會新聞發布會。（Reuters）

近日，莫斯科對烏克蘭的發電廠發動迄今為止最猛烈的襲擊之一，試圖在冬季來臨前切斷該國城市的電力供應。

澤連斯基在網上發文指：「我認為撤銷所有這些（制裁）決定，阻止所有這些決定是錯誤的。這肯定只會對俄羅斯人有利。」

澤連斯基認為，他預計特朗普政府未來將解除對俄羅斯的更多制裁，並呼籲歐洲與莫斯科展開獨立談判，因為美國一直在尋求與克里姆林宮建立更緊密的關係並達成商業協議。

澤連斯基表示：「不幸的是，解除制裁的進程還將繼續，我認為柴油協議只是第一步。不幸的是，在我看來，這似乎無法阻止普京；相反，他會因為得到這樣的支持而感到高興。」

據路透社同日報道，包括美國和俄羅斯（但不包括烏克蘭）在內的二十國集團（G20）將於12月17至18日在邁阿密舉行峰會。

澤連斯基在WhatsApp與媒體的聊天群中表示：「（美俄烏）會面可以在美國G20峰會期間舉行。但俄羅斯和美國方面尚未對此作出確認。會議也可以在歐洲的某個國家舉行。」

澤連斯基又指：「這次會談也可以在中東的某個國家舉行。美國一直提到阿聯酋或沙特阿拉伯是潛在地點。」