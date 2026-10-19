法國學生示威演變成全國騷亂　抗議生活困難卻陷政治風暴

一場由巴黎東南部小鎮高中師生因教職工人手不足而發起的示威活動，升級擴大為全國全民參與的大規模暴亂事件，嚴重程度堪稱法國數十年來之最。這不僅反映法國民間對生活費劇增與公共服務退化的深層怒火，也成了總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）卸任前的嚴峻考驗。



據法國電視台France24報道，今年9月17日，巴黎東南部克雷泰伊（Creteil）的聖埃克蘇佩里高中，幾名教職工罷工抗議學校人手嚴重不足、多門學科缺少教師和學校護士。

同日晚間，學生們也加入抗議行動，他們尤其為低收入地區的學校發聲，譴責政府資源與人手分布不均。

2026年10月13日，法國巴黎，高中生和大學生在市政廳前舉行示威遊行。學生發起的示威已持續多周，要求政府改善教育環境。（Reuters）

隨後，罷工罷課、封鎖校園與遊行活動迅速蔓延至全法國，數百所學校因設施受損或教職員遇襲被迫停課。學生們要求翻新老舊教學樓、增加教職工人手、縮減上課時間、提升大學遴選收生透明度等等。

更受關注的問題則是，法國教育體系逐漸失去競爭力，種種不公平待遇也剝奪弱勢家庭子女升學受教育的機會。

法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）此前承諾，將額外調派3000名教師，也會在10月底制定方案回應學生的訴求。但分析普遍認為，2027年度財政預算案緊縮，已讓少數派政府焦頭爛額，恐怕難以再為教育改革額外撥款。

2026年10月17日，法國巴黎共和國廣場，一名示威者與防暴警察發生衝突，當日民眾正舉行示威活動，抗議生活成本和不斷上漲的燃料價格。（Reuters）

但示威活動並未因此平息，示威學生和執法人員之間的暴力衝突還愈演愈烈，抗議活動持續好幾周，至少350名學生和教職工、超過900名執法人員因此受傷。

到了周六（10月17日），更多社群組織投入抗議行動，使原本針對教育改革的訴求，迅速擴展至對整體生活費高企及社會福利體系崩壞的怨憤。

法國大型工會組織「法國總工會」帶頭支持示威行動，高呼降低物價，提高養老金與工資。

法國利摩日市擁有143年歷史的市政廳10月17日（周六）遭暴徒縱火後幾乎坍塌.（Reuters）

局面自此一發不可收拾，里昂示威者焚燒市政府旅遊局辦事處；巴黎單在周六一個上午就爆發140場示威，逾3.2萬人參與，警方全日逮捕400人。

這場全國暴亂，距離明年四五月舉行的法國總統選舉只有半年時間，成了各黨派人選競爭的政治舞台。

大規模示威也迅速政治化。極左翼政治領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）表示堅定站在學生這邊，強烈譴責警方的執法行動。

法國2026年10月17日爆發全國示威，抗議物價高企及社會模式遭侵蝕。（Reuters）

總理勒科爾尼反指梅朗雄領導的「不屈法國」正激化學生對警察的不信任，並稱情報顯示最早開始攻擊警察和政府機關的是極左翼組織成員。

極右翼領袖勒龐則高呼賦予警方更大權力，以強硬手段打擊騷亂者。

即將任滿兩屆交棒的馬克龍，面對這場嚴峻考驗，呼籲全國人民冷靜，強調示威權利必須「予以尊重」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

