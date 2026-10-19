法國暴徒洗劫動漫遊戲店　店主遭一腳踢倒｜有片

法國10月17日爆發新一波大規模示威，而抗議逐漸演變成暴力及違法行為，大批黑衣人趁亂洗劫店家，尼斯（Nice）動漫遊戲店也未能倖免。但抗議者不僅襲擊並洗劫其店舖，還在動漫遊戲店老闆奮力保衛自己的店舖時，一腳將其踢倒。



影片中，一名身穿黑色衛衣的男子，在被洗劫的動漫遊戲店前挑釁店主。隨後店主走上前與其對峙，後轉身走回自己的遊戲店。但這時黑衣男子突然從身後跳起踢店主的背部，導致對方直接跪倒在遊戲店門口。

法國於10月17日爆發新一波大規模示威，而抗議逐漸演變成暴力及違法行為，大批蒙面黑衣人趁亂洗劫店家，動漫遊戲店也未能倖免。但抗議者不僅襲擊並洗劫其店舖，還在動漫遊戲店老闆奮力保衛自己的店舖時，一腳將其踢倒。（影片截圖）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）18日發表電視講話，向受暴力事件影響的執法人員、官員和商戶表達聲援。他表示，總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）將於19日主持危機應對小組會議，盡快動員相關援助。同時，馬克龍要求政府總結17日暴力事件的教訓，特別是加強資訊收集和預判，確保此類事件不再發生。

2026年10月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表電視講話，譴責前一天的全國大規模示威活動中，出現暴力及違法行為。（Reuters）

法國近期的抗議活動聚集了農民、氣候活動人士和學生等群體，部分工會也參與其中，涉及訴求包括燃油價格、生活成本、教育和公共服務等。