法國80萬人示威失控多地陷火海　學者揭暴亂「愈燒愈烈」3大原因

法國，又燃燒了。不是一座城市在燒，是從巴黎（Paris）到馬賽（Marseille），從里昂（Lyon）到利摩日（Limoges），整個國家地圖上到處都在冒煙。



而利摩日最慘烈。一座1883年落成的市政廳，一座挺過了一戰、二戰的古建鐘樓，在熊熊大火中轟然歪倒，砸穿了自己的屋頂。

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利摩日市長說，「這是一個紀念碑在燃燒，但不是共和國」。話說得很漂亮。但很可惜，火焰從不為修辭讓步，災難不會聽從漂亮的辯解。

法國利摩日市擁有143年歷史的市政廳10月17日（周六）遭暴徒縱火後幾乎坍塌.（Reuters）

我們再看一下10月17日這一天的法國全景。

巴黎，共和廣場。催淚氣體的氣味瀰漫在秋日的空氣裏。商店櫥窗被砸碎，汽車在燃燒，抗議者和警察在暴力捉迷藏。馬賽，示威者更試圖衝進警察局，市政廳被破壞，商鋪被洗劫。一些抗議者還高呼：「這是革命，我們要攻佔巴士底獄！」

里昂，一座174年的旅遊辦公室被點燃，大批黑衣人闖入，一通法國式打砸搶，消防員想去滅火，也被阻止靠近火場。波爾多（Bordeaux），省長的官邸，也被砸了。聖伊天（Saint-Étienne），一隻手在警用榴彈爆炸中也沒了……偌大的法國，放不下一張平靜的書桌。

法國內政部當天下午的數字：全國數百人被捕，巴黎佔了大部分，裏面還有不少未成年人。上街人數，官方說有55萬，法國總工會（CGT）說80萬以上。

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政客們唾沫橫飛，相互指責。法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）痛批，「極左派」團體在法國各地組織暴力活動，並實施搶劫，但「我們不會被嚇倒」。

法國極右派「國民聯盟」（RN）總統候選人勒龐（Marine Le Pen）譴責，「合法的社會訴求再次被極左派勢力和梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的議員們綁架」，他們通過暴力合法化，企圖將國家推向混亂。

法國極左派「不屈的法蘭西」（LFI）黨總統候選人梅朗雄也很憤怒。他譴責媒體播放「暴力畫面」，忽略了「數萬抗議者」和平示威的事實；他還痛批「警方製造混亂，封鎖已批准的示威路線，同時還不斷使用催淚瓦斯」。

馬克龍（Emmanuel Macron）說了什麼？馬克龍在布魯塞爾（Brussels）開歐洲峰會，他在社交媒體上說：「我們的共和國不容忍暴力。那些破壞、攻擊政府和商店、甚至掠奪我們市政廳的人，將受到起訴和懲罰。我們將團結一致，對抗那些只想摧毀我們機構、阻礙和平表達訴求者的混亂製造者。」

事情就是這樣的事情，之所以說「又」，是因為類似一幕，在法國經常性會發生。表達不滿和憤怒，燃燒吧，巴黎！慶祝節日或足球勝利，燃燒吧，法國！隔三差五就要被點燃一次，「野火燒不盡，春風吹又生」，這很法國。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，不得不說，這是國家治理失敗的集中體現。

各國有各國的國情，法國的國家治理，我們也不否認，肯定還是有其亮點，肯定也有值得各國學習的地方。但時不時就來這樣一場全國性燃燒，這肯定是國家治理失敗的體現。這一點，不接受任何反駁。

這次全國性抗議，導火線是今年9月巴黎高中生的憤怒。

孩子們走出教室，抗議的不再是抽象的「教育理念」，而是更具體的東西：他們的課堂，居然沒有老師；他們的校舍，破舊得很多人沒座位。這些孩子來自貧困郊區，他們的憤怒很簡單：這個共和國承諾的平等，在他們這裏從來沒有兌現過。

然後，就是政黨的相互攻擊，是更多對現狀不滿的群眾，是黃背心+學生+工會三股力量的匯合。

最後，就是越來越多抗議者走上街頭，是法國在熊熊燃燒，是利摩日100多年歷史鐘樓的轟然倒塌。

第二，不得不說，這就是老區抗議的生猛和熱烈。

在影片中，我們可以聽到「攻佔巴士底獄」的呼聲。我們還看到很「法國特色」的現象，與警察展開對攻，熊熊大火燃燒，以及「零元購」。

看影片和圖片，可憐不少法國百貨商場，根本就來不及加固櫥窗。路易威登（Louis Vuitton）專賣店，愛馬仕（Hermès）專賣店，蘋果（Apple）專賣店紛紛被砸爛門窗闖入，人們抱著衣服、箱包、蘋果手機出來，還都是最新款，居然都不用花錢購買。

至於燒車，那更是標配。看影片，在一些法國城市，汽車在燃燒，自行車在燃燒，垃圾桶在燃燒，一些新聞亭、古建築也在燃燒。利摩日感覺更講究次序：先燒了一輛市政警察的車，然後砸窗，進去，點火。

所以，法國這一天的經濟學，或許可以這樣概括：奢侈品零元購，汽車自行車免費焚化，百貨公司櫥窗開放式拆除。

唉，每一次危機，都被當作一次「溝通問題」來處理，而不是當作一個結構問題來面對。結果是：每一次平息都在為下一次爆發積蓄燃料。治標不治本的代價，從來不是零。

第三，不得不說，這更是西方整體治理失敗蔓延的縮影。

法國不平靜，其他西方國家就好嗎？

就在不久前，西班牙因為住房危機，馬德里（Madrid）街頭人潮洶湧，很多地方也是火光熊熊，華倫西亞（Valencia）警方不得不動用了橡皮子彈。德國、意大利，以及大西洋對面的美國，也時不時會燃燒一次，議題不同，火焰相同，誰也沒好到哪裏去。

西方還在發展，但感覺現在的西方人，卻越來越不滿，對現狀的不滿，對未來的失望，也包括對內政外交的憤怒，政客們在誇誇其談，卻對民生的疾苦、加沙的慘狀視而不見。

時代的紅利消退之後，所有被暫時掩蓋的矛盾，都會逐一浮出水面。

更要看到，法國的國家債務，已經達到GDP的119%，政客們在緊縮和安撫之間來回搖擺。壯士斷腕，徹底改革，全國性抗議，城市在燃燒，他們不敢。不改革，財政難以為繼，人們收入在縮水，更多人走上街頭，依然是各種燃燒。

唉，今天的法國，不過是西方的一個縮影。西方戰後治理模式的核心承諾——用增長購買共識，用制度吸收憤怒——正在通貨膨脹、財政枯竭和政治碎片化的三重擠壓下失效。

所以，激進越來越成為主流，法國的極左極右派都在快速增長，法國也成了最先燒到鐘樓的國家。

哦，很黑色幽默的一點，伊朗前不久召見法國駐德黑蘭大使，抗議法國警方「過度使用武力」、「嚴重侵犯人權」。‌‌

為甚麼？很簡單，法國一直痛批伊朗侵犯人權，然後各種抗議指責；現在，法國高中生抗議，警方卻動用武力，法國，你不是雙標是什麼？

最後，再感嘆一下。

利摩日的鐘樓，據說建於1883年。那一年，法國正在鞏固第三共和國，相信「理性」和「進步」可以塑造一個穩定的國家。

但143年過去了，利摩日的鐘樓，卻在抗議的火焰中坍塌了。你可以說這是一小撮人的暴力。但暴力之所以有空間，還不是因為憤怒有了土壤。而憤怒之所以有土壤，還不是因為國家發展和治理出了問題，還不是因為一個承諾了「自由、平等、博愛」的體制，正在讓越來越多的法國人覺得，那六個字裏，他們只摸到了第一個。

法國的大火肯定會熄滅，但法國還會再次燃燒，這不是預言，是規律。

因為火從來不會自動熄滅，它還在等著下一根火柴。

【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】

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