高市早苗談二戰：繼承「村山談話」等歷代內閣立場

日本首相高市早苗10月16日在國會表示，內閣繼承歷代內閣的立場，包括戰後50年的「村山談話」。



高市早苗1994年作為日本議員時，曾在國會辯論時質詢時任日本首相村山富市憑什麽以首相的身份代表日本承認當年侵略戰爭是錯誤的。故此高市早苗這次的新表態也引發關注。

在10月16日參議院預算委員會的會議上，高市早苗被問及對歷史有關的問題時，她表示「正如戰後70周年談話中宣布歷代內閣的立場今後也將堅定不移，高市內閣也繼承這一立場。」她稱其中當然也包括戰後50年村山談話。

2026年9月23日，美國紐約，日本首相高市早苗在紐約聯合國大會發表演講後，於Park Lane Hotel舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。(Reuters)

村山富市1995年訪華並參觀盧溝橋，成為首位到訪的日本首相。同年8月15日發表「村山談話」，首次以官方名義承認日本殖民統治和侵略歷史，表示「深刻反省和由衷歉意」。

立憲民主黨議員辻元清美指，高市早苗在就任首相前，曾對「村山談話」持否定態度。

在最新的會議上，高市早苗又就農林水產大臣簗和生辭職一事道歉，簗和生在眾議院選舉中用接駁巴士免費接送支持者涉嫌違反《公職選舉法》，高市早苗表示「在國會會期內出現辭職的事態，對此深感抱歉，鄭重對待自己的任命責任」，她又承認簗和生未能作出令人信服的答辯。