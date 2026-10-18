美國UTSA橄欖球賽前表演出意外　軍官從體育館頂棚墜落受傷｜有片

美國德克薩斯大學聖安東尼奧分校（UTSA）10月17日（周六）橄欖球隊主場迎戰海軍學院的比賽中，賽前表演期間發生意外，一名軍官從Alamodome體育館的頂棚墜落，導致開球延遲。



綜合外媒報道，事故發生時，四名陸軍軍官正準備從頂棚速降，這是「路跑者隊」（Roadrunners，UTSA橄欖球隊暱稱）「致敬武裝部隊和退伍軍人」比賽的一部分。 然而，在下降到一半時，其中一名軍官滑落的速度遠超其他人，重重摔在地上。

醫護人員對該軍官進行急救大約10分鐘，之後他被抬上擔架送離體育場。據悉，傷者已被送往醫院，目前尚不清楚其傷勢嚴重程度。

UTSA隨後在其大學官方帳號X上發布聲明：「我們對今晚橄欖球比賽開始時發生的事件深感悲痛。我們衷心慰問受影響的士兵、他的家人和戰友。我們意識到，此次事件可能會對我們的校園社區成員造成情緒上的影響，因此我們正在啟動心理健康服務，為我們的教職員工和學生提供支持。」