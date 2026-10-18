美國今年已累計4410宗麻疹確診病例　已接近去年一倍

美國疾病控制與預防中心最新數據顯示，美國今年已累計4410宗麻疹確診病例，接近去年全年2289宗的一倍，創1991年以來年度最高紀錄。



數據顯示，截至周四（10月15日），美國47個州和地區共記錄4392宗麻疹病例，另有18宗病例涉及國際旅行。

其中，5歲至19歲年齡段最多人染病，共1856宗，佔確診病例總數的約42%。

目前，已有451名麻疹患者住院治療，佔確診病例總數的約10%。另外，約96%的確診病例未接種麻疹疫苗或接種情況不明。

圖為2025年3月14日，美國紐約州有兒童醫院門口展示海報，提醒提防麻疹疫情。（Reuters）

近期，賓夕法尼亞州麻疹病例持續增加，當地衛生部門周五（16日）公布的數據顯示，州份內今年累計1260宗麻疹病例，其中238人住院治療，另有五宗死亡病例。

麻疹是一種由麻疹病毒引宗的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫傳播和氣溶膠傳播。感染者在接觸病毒後一到兩週內會出現高燒、咳嗽、流涕、流淚、皮疹等症狀，病情嚴重時可引發肺炎等併發症，甚至導致死亡。

美國疾控中心強調，預防麻疹的最佳方法是接種麻疹、腮腺炎、風疹三聯疫苗。當社區人群疫苗接種率超過95%時，大多數人可以通過群體免疫獲得保護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

