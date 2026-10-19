韓國攝理教主鄭明析性侵女教徒　法院斥手段「極惡劣」再判囚33年

韓國攝理教教主鄭明析（정명석）過去多年利用宗教身份性侵信徒，韓國大田地方法院第十一刑事庭10月19日以性侵女信徒的罪名對其判囚33年，刑期比檢方求刑的27年更長。



韓聯社報道，法院的判詞提到，鄭明析的犯罪手段極其惡劣，而且利用宗教控制長時間反覆犯案，因此必須予以嚴厲懲罰。」此外，法院還裁定鄭明析需佩戴電子追蹤設備15年，並禁止其10年內於兒童、青少年及殘疾人士福利機構就業。

案情指，鄭明析宣揚自己為「彌賽亞」（Messiah，意為救世主）洗腦信徒，在2018年至2022年間性侵或猥褻16名女性成員。

圖為韓國文化廣播公司（MBC）在2025年1月9日播出畫面，圖為前攝理教主鄭明析。（截圖自YouTube@MBCNEWS11）

而在今次判決前，當地最高法院於2025年1月裁定鄭明析性侵一名香港受害人、一名澳洲籍及一名韓國女信徒罪成，判監17年。假如今次裁決的刑期不變，意味鄭明析需要服刑合共50年。

現年81歲的鄭明析曾因2001至2006年在海外性侵、猥褻四名女信徒，被判監10年，於2018年2月刑滿釋放。

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