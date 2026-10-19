法國示威變騷亂 馬克龍拒絕內政部長下台 努涅斯：需對暴亂負責
撰文：李健民
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）10月19日拒絕內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）的辭職申請，後者亦於同日向當地電視台解釋辭職原因，指自己需要對今次示威負責任。
法國總統府愛麗舍宮（Élysée）表示，努涅斯曾提出辭職，但遭馬克龍拒絕。愛麗舍宮指出，馬克龍認為有必要維持安全部隊指揮鏈，因此拒絕努涅斯的辭呈，同時指示對方須盡快在實地部署全新行動方案，以打擊暴力騷亂者。
巴黎（Paris）、馬賽（Marseille）和里昂（Lyon）等地最近皆出現暴力事件，導致努涅斯面臨巨大壓力，馬克龍承認預警和情報收集方面的失誤，導致多地出現騷亂、破壞和許多商舖遭到搶劫等事件。
努涅斯本人亦於19日上午接受電視台BFM TV的採訪，並在受訪時就辭職一事解釋：「我是內政部長，我提交辭呈是因為我對正在發生的一切負有責任。」
他還承認他因為缺乏判斷，讓警方在一些城市失去控制，但努涅斯強調，破壞分子、搶劫者和極左翼活動分子才是暴力的根源。
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