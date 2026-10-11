巴西大選次輪投票前夕　盧拉宣布停收汽油稅1個月

距離巴西總統大選次輪決選投票僅剩兩周之際，正在尋求第四個任期的現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣布，暫停徵收汽油稅，以協助應對因中東衝突加劇引發的全球油價飆升和國內生活成本壓力。



據法媒報道，10月10日發布的政府公告稱，原為每升0.89雷亞爾（約1.41港元）的汽油稅將免徵30天。

2026年3月20日，巴西阿雷格里港，由於政府取消柴油稅以遏制全球油價上漲的影響，加油站員工正在調整汽油價格。（Reuters）

此外，政府也宣布擴大對柴油進口商的補貼。柴油是巴西貨物運輸的主要燃料，政府之前已宣布免除柴油的進口和消費稅。

巴西總統府10月10日發聲明指，暫時停收汽油稅旨在確保在能源供應的關鍵時刻，依然可以進行進口。

聲明補充說，免稅帶來的財政損失將由巴西石油出口獲得的額外收入填補。

另一位總統候選人、右翼參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）則指責盧拉的這個決定「不負責任」。他警告稱，盧拉此舉是在給消費者拋下一枚「炸彈」，大選過後柴油價格將會暴漲。

在10月5日進行的總統選舉首輪投票中，盧拉獲得45%的選票，落後於獲得47%選票的弗拉維奧。雙方將於10月25日展開次輪決選投票。

作為極右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子，弗拉維奧在競選期間多次批評盧拉政府未能有效遏制生活成本上漲。

巴西國家統計局10日公布的數據顯示，巴西9月份通脹率上升了0.82%。