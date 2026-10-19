法國示威演變騷亂　伊朗外長：馬克龍曾挑起戰爭　如今自食其果

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）10月19日在社交媒體平台X上，針對法國近日多地爆發暴力事件發表評論，指責法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）「挑起戰爭」、「自食其果」。



阿拉格齊表示：「在馬克龍向美國總統表態歡迎針對伊朗人的暴行時，就已自種惡果（make his bed）。」

他又補充說：「現在指責像他這樣挑起戰爭的人已經太晚了，法國人民想要根本性的變革，包括集會自由。」

法國17日多地發生暴力抗議活動，包括縱火、襲警、搶劫和損毀建築等，警方以催淚彈回應，並逮捕逾2000千人。

馬克龍18日發表電視講話，將暴力和違法行為歸咎於極左翼團體聯同眾多犯罪分子，同時強調和平的示威者不能與企圖製造混亂的人混為一談，呼籲民眾保持冷靜和遵守秩序。