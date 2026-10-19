法國全國示威致約1500間企業受損　巴黎居民：像經歷一場戰爭

法國近期因生活成本高漲而引發全國抗議活動。據統計，事件造成約1,500間企業受損，損失估計達數億歐元。法國當局指，截至10月18日，全國示威導致最少1800人被捕，一座歷史悠久的市政廳被燒毀，並發生大規模搶劫事件。一位78歲的巴黎市中心居民奧澤登（Mehmet Ozeden）表示，法國現在「就像經歷了一場戰爭。」



這場動盪加劇了總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的處境。他即將卸任，六個月後將舉行選舉。此前，法國已持續數週的學生抗議活動也曾一度演變為暴力衝突。

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，已有1800人因參與抗議和搶劫而被捕，目前正在進行調查，「以查明這些行為的肇事者，並將他們繩之以法」。

2026年10月17日，法國南特，民眾參加由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動，抗議生活成本和不斷上漲的燃料價格。（Reuters）

在巴黎，被燒毀的汽車、被砸碎的店面和燒焦的瓦礫遍佈街頭。巴黎副市長阿拉傑（Lamia El Aaraje）表示，首都經歷了「前所未有的暴力程度」。

而在因生活成本上漲而引發的抗議活動中，巴黎以及包括馬賽、波爾多、尼斯和斯特拉斯堡在內的其他城市，數百間商店遭到搶劫。