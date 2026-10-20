法國示威演變騷亂　總理籲實施局部宵禁　稱不排除進入緊急狀態

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）星期一（10月19日）說，鑒於上週末全國各地爆發了暴力抗議活動，他已要求地方當局從今晚起實施局部宵禁。



路透社報道，勒科爾尼告訴記者，他「完全有決心恢復公共秩序」；如果認為有必要宣布進入緊急狀態，「我們也可以這樣做」，但他補充說，現階段採取局部宵禁更合適。

他並未透露哪些城市將實施局部宵禁，也未說明宵禁的具體形式，但指出不會在巴黎實施全面宵禁。

「這些宵禁必須是局部性的。讓整個巴黎都處於宵禁狀態是不可能的。」

2026年10月7日，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在巴黎一間酒店就高中狀況、燃料價格、農業危機和財政狀況發表電視講話。（Reuters）

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）在同一場新聞發布會上說，目前沒有計劃取消定於星期二（20日）晚間舉行的巴黎聖日耳門隊（PSG）對陣巴塞隆拿隊的足球比賽。

法國各大城市的市長星期一要求政府就安全部隊「準備不足」的問題作出解釋。此前，法國剛剛經歷了一個週末的騷亂與搶劫。

法國的學生示威活動已持續數周，期間不時爆發街頭暴力事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

