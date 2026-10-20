法國巴黎等部份城市實施局部宵禁　總理未排除宣布緊急狀態

法國巴黎警察局10月19日宣布，巴黎部份地區當晚8時至翌晨6時禁止集會，部份地區當晚11時至翌晨6時實施宵禁。法國政府承認，警方在周末全國各地發生的暴力示威中「喪失控制權」，隨後包括巴黎部份地區在內，多個法國城市實施了局部宵禁。法國第二大城市馬賽先前已自行宣布，19日禁止所有集會和示威活動。



2026年10月7日，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在巴黎一間酒店就高中狀況、燃料價格、農業危機和財政狀況發表電視講話。（Reuters）

同日稍早時間，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）主持緊急內閣會議後表示，他決心恢復公共秩序，並呼籲在必要時實施局部宵禁，表示若有必要亦準備宣布進入緊急狀態，但現階段採取局部宵禁似乎「更合適」。他又強調，不會在巴黎實施全面宵禁。

警方其後公布，在19日晚上11時起，在巴黎的兩個地區實施宵禁，直至翌晨6時。兩個地區分別為17日發生騷亂的共和廣場（Place de la République），以及遭到搶劫的購物區 Les Halles。警方聲明稱，該命令禁止於上述時間內，在該兩個地區舉行集會和示威活動，並禁止任何人進入或停留在該兩個指定區域。

法國Dior慘遭蒙面人惡意搶掠，現場狼狽不堪。圖為工人們正在修復一家受損的店面，並安裝安全門。（Reuters）

法國示威：法國最大工會之一「總工會」（CGT）支持示威，要求降低物價、提高養老金及加薪。圖為2026年10月18日，法國巴黎示威演變成衝突、暴亂的情景。（Reuters）

法國工會號召11月5日新一輪集會

總理辦公室也宣布，於19日及20日晚上，包括里爾（Lille）、登南（Denain）在內的4個北部城市實施局部宵禁，時間為晚上8時至翌晨6時。此外，里昂地方當局決定19日晚上9時至翌日早上6時，也於市中心部份地區實施宵禁。

與此同時，法國工會已呼籲在11月5日，舉行新一輪罷工和集會。