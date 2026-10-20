美國防長赫格塞思傳出訪以色列　晤內塔尼亞胡

美國媒體引述知情人士報道，美國防長（又譯戰爭部長）赫格塞思（Pete Hegseth）突然訪問以色列，並與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。



美國新聞網站Axios引述兩名知情人士報道，赫格塞思已在周一（10月19日）訪問以色列期間，與內塔尼亞胡舉行了會晤。

路透社報道稱，美國國防部拒絕置評，以色列駐華盛頓大使館也未立即回應置評請求，無法立即證實這次訪問。

圖為2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊晚宴，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等出席。（Reuters）

赫格塞思訪以的消息傳出前一天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）剛剛表態，支持內塔尼亞胡在即將舉行的國會選舉中爭取連任。

這是自2023年10月7日哈馬斯發動襲擊以來，以色列首次舉行大選。民調顯示，內塔尼亞胡領導的宗教民族主義執政聯盟預計將失去議會多數席位，但反對派陣營恐怕也難以成功組建政府。

不過，美國副總統萬斯（JD Vance）在周一較早時受訪時，拒絕表態支持內塔尼亞胡，並稱他不會介入以色列的選舉。

萬斯在接受數碼媒體平台2WAY採訪時說：「我支持的是美國候選人，我目前的重點是美國的中期選舉。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

