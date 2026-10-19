《華郵》攝記遭西岸以色列定居者毆打　美駐以大使譴責為恐怖行徑

《華盛頓郵報》63歲的攝影記者萊文（Heidi Levine）上周五（10月16日）在約旦河西岸進行報道時，遭到蒙面以色列定居者的嚴重毆打，目前正在以色列醫院接受治療。美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）隨後譴責定居者發起的攻擊事件，將這次襲擊稱為「卑鄙的恐怖行徑」，並要求逮捕並起訴相關責任人。



《衛報》報道，萊文目前正在特拉維夫附近的佩塔提克瓦（Petah Tikva）醫院接受治療。她在攻擊中手部受傷、肋骨骨折，並伴隨其他傷勢。她表示，自己遭到定居者長達10多分鐘的毆打，對方還搶走她的相機、護照和手機。

2026年10月16日，63歲的攝影記者萊文（Heidi Levine）在遭約旦河西岸以色列定居者襲擊後，在醫院內接受訪問。（Reuters）

萊文說，「我遭到攻擊，被推倒在地。幸運的是，我當時穿着防彈背心、戴着頭盔，否則我恐怕都沒命了，因為他們一直在不停地踢我。」她表示，後來在場的巴勒斯坦同事出手相救，襲擊才得以停止。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在回應針對萊文的襲擊時態度模糊。他雖然譴責了「針對任何人的暴力行為」，但卻將此次事件稱為「所謂的」襲擊，並聲稱事件的具體情況尚不明確。