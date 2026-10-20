特朗普政府以國家安全為由　下令聯邦民用機構禁用DeepSeek

美國特朗普政府禁止聯邦民用機構使用中國人工智能初創公司深度求索（DeepSeek）的產品或服務，理由是可能構成國家安全威脅。



據彭博社報道，根據美國國土安全部周一（10月19日）在《聯邦公報》（Federal Register）網站發布的公告，聯邦機構必須從其系統中移除所有DeepSeek產品。

隨附的一項落款日期為7月24日，由國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）簽署的命令禁止DeepSeek參與聯邦政府合同。

DeepSeek僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（Getty Images）

美國政府警告稱，DeepSeek收集了大量可能敏感的用戶數據，而根據中國的信息安全法，這些數據可能最終與中國政府進行共享。該命令援引了一項2018年的法律，其目的是加強聯邦政府採購安全。

自DeepSeek具有突破性的R1模型去年初震動全球市場以來，該公司一直受到華盛頓政策制定者的審視。一些美國政策制定者認為DeepSeek可能對美國國家安全構成風險。美國眾議院中國問題特設委員會在2025年4月的一份報告中稱，DeepSeek與中國政府之間存在重大聯繫。美國議員還提出立法，擬強制將DeepSeek軟件從聯邦政府系統中移除。

報道稱，特朗普政府的最新決定凸顯美中在人工智能領域競爭加劇。OpenAI等美國公司正面臨DeepSeek和月之暗面等中國競爭對手的挑戰，後者提供價格更低的開放權重模型。雖然部分美國AI開發商也提供開放系統，但其業務重點很大程度上仍是向客戶銷售封閉或專有系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

