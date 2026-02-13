OpenAI指控DeepSeek「搭便車」　複製美國AI模型用於訓練自家模型

路透社2月13日引述取得的備忘錄報道，ChatGPT開發商OpenAI已警告美國國會議員，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）正以OpenAI等美國各大AI公司為目標，試圖複製他們的模型並用於訓練自家模型。OpenAI指控稱，DeepSeek「不斷試圖搭便車，利用OpenAI和其他美國尖端實驗室研發的能力」。



OpenAI周四致美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會的備忘錄中表示：「我們已觀察到與DeepSeek員工有關的帳號發展規避OpenAI存取限制的方法，並透過混淆的第三方路由器及其他遮蔽來源的方式存取模型。」

備忘錄還說：「我們也知道DeepSeek員工開發程式碼，以程式化方式存取美國AI模型並取得輸出結果用於蒸餾。」

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

報道指，這種名為「蒸餾」（distillation）的技術，是利用較舊、更成熟且功能更強大的AI模型來評估新模型產出的答案品質，事實上是將舊模型的學習經驗轉移給新模型。

總部位於杭州的 DeepSeek 公司去年年初發布了一系列人工智慧模型，其性能足以媲美美國一些頂尖產品，這令華盛頓方面擔憂，儘管存在諸多限制，中國仍可能在人工智慧競賽中迎頭趕上。