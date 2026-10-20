教宗良十四世通話澤連斯基　籲俄烏合作並允許物資進入被困城市

梵蒂岡方面表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月19日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通了電話，敦促烏克蘭和俄羅斯合作，並允許援助物資和食物進入被圍困的南部城市奧萊什基（Oleshky）。自2022年2月以來一直被俄羅斯軍隊佔領的奧萊什基居民報告稱，當地糧食危機日益加劇。



路透社報道，三天前，教宗良十四世曾請求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）安排停火，以便援助物資能進入奧萊什基。克里姆林宮當時表示普京將協助組織物資供應，但並未回應此要求。

2026年9月22日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump，右）出席第81屆聯合國大會期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

梵蒂岡在一份關於周一（19日）通話的聲明中表示，良十四世「表示希望雙方的合作能夠促成食品和醫療援助的運送，以及平民自願、安全地撤離」。

澤連斯基在Telegram上發表評論稱，他與教宗討論了奧萊什基的局勢，並補充道，「我們正在努力幫助那裏的人民。我們正在制定解決方案。」澤連斯基還表示，會談的重點是「安全挑戰和威脅」，以及烏克蘭最近三次未收到其夥伴方關於俄羅斯即將發動導彈襲擊的預警。