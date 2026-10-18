阿聯酋傳破冰重返也門衝突　沙特允空中支援　阻胡塞南侵亞丁

據也門消息人士透露，阿聯酋與沙特阿拉伯10月17日達成協議，將恢復向也門軍隊提供援助。



消息人士指，阿聯酋同意重返也門衝突，恢復向在南部與伊朗支持的胡塞武裝作戰的部分政府軍提供援助，同時作為交換，沙特同意為該批反胡塞武裝（Houthis）地面部隊提供空中掩護。

英媒《衛報》表示，胡塞武裝在也門的推進，令所有海灣國家的統治者都感到震驚，而這項新的合作協議是阿聯酋和沙特阿拉伯之間，就也門未來問題產生的深刻分歧開始彌合的第一個切實跡象。

也門的分離主義者於本週要求舉行獨立公投，恢復1967年至1990年間也門分為兩個獨立國家的邊界。分離主義的南方過渡委員會（Southern Transition Council）也尚未同意其部隊在原南也門邊界之外作戰，但如果沙特明確同意舉行公投，很可能導致這項限制被解除。

也門胡塞武裝2026年9月15日發布的圖片，顯示成員在也門展開的武裝行動（HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS）

而位於亞丁（Aden）獲聯合國承認的也門政府於上週宣布發動反攻，旨在將胡塞武裝逐出首都薩那（Sanaa）。但現時為止，在馬里卜（Marib）和曼德海峽（Bab al-Mandab strait）一帶的軍事行動進展有限，阿聯酋官員對衝突局勢深表關切。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）表示，他將召開國會緊急會議，授權埃及軍隊採取行動保衛沙特，但強調埃及不會採取任何攻擊行動，稱只會保衛沙特阿拉伯。

而英國各方仍就沙特提出的進一步軍事援助請求進行磋商，英國已派遣一架皇家空軍「旅行者」（RAF Voyager）空中加油機前往支援，但地區外交官敦促英國採取更多行動。