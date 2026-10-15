中俄外長會晤　拉夫羅夫：習近平與普京11月APEC峰會期間會面

綜合新華社與俄媒10月14日報道，中國外長王毅在阿塞拜疆首都巴庫出席亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會面。拉夫羅夫向《消息報》表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月出席在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間將與中國國家主席習近平進行會面。



王毅祝賀俄方成功舉行國家杜馬選舉，順利完成國內重要政治議程。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2026年4月14日在北京同來華訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫會談。（中國外交部）

王毅表示，今年5月和8月，習近平主席與普京總統舉行了富有成果的會晤，引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水平發展。

11月，亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將在深圳舉行。相信在俄方等各方支持下，APEC「中國年」將取得豐碩成果，攜手重振亞太共同體歷史進程，為亞太地區發展合作注入強勁動力。

王毅又指，亞歐大陸地域廣袤、文明多元，地區國家期盼維護和平穩定、深化多邊協作。亞信峰會時隔4年再次舉辦，中方願同包括俄方在內的亞信成員國密切協作，踐行真正的多邊主義，為完善全球治理貢獻力量。

拉夫羅夫表示，俄中在兩國元首戰略引領下，持續推進兩國關係和各領域合作，取得豐碩成果，符合兩國根本利益。俄方全力支持中方辦好APEC領導人非正式會議。俄中在國際事務上立場相近，俄方願同中方進一步增進在聯合國、二十國集團、APEC、金磚機制等多邊框架下的協作，共同維護國際公平正義。

2026年10月14日，阿塞拜疆首都巴庫，中國外長王毅（左）在出席亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，右）舉行會面。（Reuters）

雙方還就下一步中俄高層交往以及共同關心的國際地區熱點問題協調了各自立場，達成了新的共識。