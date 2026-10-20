澤連斯基赴挪威商烏戰與歐洲安全　美特使料本周參與談判

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）10月20日抵達奧斯陸，出席由挪威及芬蘭安排的會談，討論烏克蘭戰爭及歐洲安全。



路透社此前報道，美國總統特朗普（Donald Trump）特使威特科夫（Steve Witkoff）本周將前往挪威，參與結束烏戰的談判，澤連斯基及歐洲代表預計出席。

2026年10月14日，英國倫敦，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在唐寧街10號發表講話。（Reuters）

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）發聲明稱：「澤連斯基總統要求挪威和芬蘭在烏克蘭的關鍵時刻，作為持續外交努力的一部分安排會議。」

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）表示，將與澤連斯基及斯特勒會面，討論「俄羅斯對烏克蘭的非法侵略戰爭及歐洲整體安全形勢」。

澤連斯基、斯圖布及斯特勒20日稍後將舉行記者會。挪威首相斯特勒隨後發表聲明證實，烏克蘭方面已提請美國特使威特科夫及庫什納（Jared Kushner）加入會談，挪方對美方代表參與表示歡迎。