澤連斯基：美圖施壓迫使烏投降　特朗普：豁免對俄制裁為留住談判

彭博社10月18日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正試圖向基輔施壓，以促使烏克蘭向俄羅斯投降。特朗普同日在社交平台發文稱，對於近日豁免對俄羅斯出口商品的制裁和關稅，是為確保俄羅斯繼續留在談判桌前。



2026年9月22日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump，右）出席第81屆聯合國大會期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

彭博社報道，對於特朗普要求停止打擊俄羅斯的煉油廠，澤連斯基提出了一項交換條件，要求藉停止攻擊換取更多「愛國者」防空導彈，「我們不打擊俄羅斯的柴油設施，你們給我們愛國者系統的導彈，來保護我們的設施。」不過，「他們（美國）只想讓我們停止攻擊柴油設施。如果我們那樣做（攻擊），他們就會中斷對我們的某些支援。」

報道指出，澤連斯基還列舉了華府連串不友好舉措，包括故意放慢對烏軍至關重要的「星鏈」（Starlink）網速及服務，以及推遲本已稀缺的「愛國者」攔截導彈交付。

資料照片： 愛國者導彈系統。（Reuters）

澤連斯基直言，「我認為他們（美國）已經採取了一些措施來促使烏克蘭投降。」他又稱，雖然不想認為美國欲以犧牲烏克蘭，作為更快結束俄烏戰事的代價，「但看起來就是這樣。」

另外，特朗普同日為豁免對俄制裁辯護，稱其現正推動俄烏和平談判，不想發生任何把俄羅斯趕出談判桌的愚蠢狀況。