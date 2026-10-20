特朗普再提新墨西哥州改名為「新美國州」　宣稱能提高房價和收入

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月19日在社交媒體Truth Social發文呼籲，應將新墨西哥州（New Mexico）改名為「新美國州」（New America）。特朗普曾在9月就發文號召該更名方案，白宮亦轉發回應。



特朗普前往堪薩斯城（Kansas City）參加中期選舉集會前發文稱：「新墨西哥州應該立即改名為新美國州。我們不是墨西哥，我們是美利堅合眾國。」

特朗普又指，改名後「房價和收入都會上漲」，並補充稱：「也許就連以選舉舞弊聞名的新墨西哥州，也能再次變得公正了！」。美媒報道指，相關說法並無證據支持。

2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次在社交媒體Truth Social發文呼籲，應將新墨西哥州（New Mexico）改名為「新美國州」（New America）。（Truth Social）

特朗普早在9月已提出該想法，當時在Truth Social上載一張地圖，將新墨西哥州名稱劃掉，並替換為「新美國州」。白宮隨後轉發該貼文，但未附帶解釋。隨後，特朗普又發影片，顯示他自己親手把「美國」一詞貼在「墨西哥」上，隨後左右搖擺揮動雙拳跳起招牌舞蹈。

對此，民主黨籍的新墨西哥州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）公開回應稱：「新墨西哥州在美國成立之前很久就是新墨西哥州，我們將永遠是新墨西哥州。」