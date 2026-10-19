美國66號公路翻紅！新墨西哥州旅館堅守60年代復古風貌成觀光賣點

尊榮（John Wayne）也住過！新墨西哥州老飯店開箱神秘密室，故事變成超夯觀光賣點！



霓虹燈火映照老公路 復古旅館堅守六零年代公路旅行風貌

快節奏的導航軟體與高速公路徹底翻轉現代旅行型態，但美國66號公路沿線的小鎮，正憑藉獨特的懷舊魅力逆勢竄紅。夜幕低垂，各種鮮豔霓虹燈牌陸續點亮，彷彿瞬間把時光拉回六七零年代。位於新墨西哥州的圖庫姆卡里（Tucumcari），在1985年州際公路通車之前，原本是無數過路旅客必經的繁華驛站，當年鎮上各家旅館爭奇鬥豔。現在雖然需要特別繞道才能抵達，這份堅持保留下來的復古風格，反而成為吸引全球遊客專程朝聖的關鍵亮點。

美國66號公路沿線的小鎮，正憑藉獨特的懷舊魅力逆勢竄紅。（YouTube@tvbsfocus）

復古風格的旅館反而成為吸引全球遊客專程朝聖的關鍵亮點：

+ 6

閃耀半世紀的傳統霓虹燈 老客房賣的是黃金年代入場券

面對現代LED燈具普及，當地知名Blue Swallow Motel共同經營者費德里科表示，過去小鎮有一句響亮的廣告標語叫「今晚就待在圖庫姆卡里」，要如何在全鎮三千五百間客房中脫穎而出，秘訣正是維持古樸風貌。

美國66號公路沿線的小鎮，正憑藉獨特的懷舊魅力逆勢竄紅。夜幕低垂，各種鮮豔霓虹燈牌陸續點亮，彷彿瞬間把時光拉回六七零年代。（YouTube@tvbsfocus）

他提到，旅館至今依然使用原始的霓虹燈牌，如果跟風改掉就太傻了，房間內也完整保留1950年代的復古家具。如今旅客踏進這裏，購買的早已不單是一晚住宿，而是一張重回美國黃金年代的體驗入場券。費德里科認為，大家渴望體驗另一種旅行年代，感受開車下交流道、沿路尋找空房燈號的浪漫，那正是許多人心中無比懷念的經典旅途。

密室機關藏荷里活故事 傳奇飯店把歷史歲月變身觀光商機

沿著66號公路繼續向西前行，新墨西哥州的蓋洛普同樣把豐厚歷史變成本領。當地著名的El Rancho飯店自1930年代開幕以來，曾接待過尊榮、嘉芙蓮．協賓（Katharine Hepburn）等無數荷里活巨星，充滿濃濃的大銀幕傳奇色彩。

酒店內書架上隱藏著特殊機關，只要把特定的書籍往前拉出，就能順利打開一間隱密的密室。（YouTube@tvbsfocus）

El Rancho飯店人員現場示範指出，館內書架上隱藏著特殊機關，只要把特定的書籍往前拉出，就能順利打開一間隱密的密室。在當今主打沉浸式體驗的觀光浪潮下，這些精彩的歷史故事本身就是最吸引人的核心商品。

億年岩層打造震撼絕景 大峽谷成為公路之旅必訪重頭戲

除了人文懷舊景點，最讓遊客願意不遠千里繞道而來的，絕對是名列世界七大自然奇景的大峽谷。科羅拉多河經過五六百萬年的切割雕琢，造就出氣勢磅礡的峽谷地貌，底下最古老的岩層甚至橫跨接近二十億年歷史。

美國66號公路沿線的小鎮，正憑藉獨特的懷舊魅力逆勢竄紅。夜幕低垂，各種鮮豔霓虹燈牌陸續點亮，彷彿瞬間把時光拉回六七零年代。（YouTube@tvbsfocus）

眼前壯麗得近乎不真實的景色，無疑是66號公路之旅最震撼心魄的一站。隨行工作人員忍不住驚嘆連連，CNN主持人奎斯特（Richard Quest）也表示，關於是否要特別從66號公路繞道前來，這根本不需要任何爭論，大峽谷每一次都能輕鬆勝出。

走出舒適區的繞道哲學 美式拓荒精神刻劃深層旅行記憶

這趟專程繞道的旅程，恰好呼應了66號公路沿線觀光產業的生存哲學。在固定規律的路線裡，適度保留走出舒適區的探索空間，往往能帶來意料之外的驚喜。畢竟真正能長久留在人們記憶深處的，往往不是最講求效率的快捷道路，而是蘊含其中的美式拓荒精神，以及一生當中絕對不能錯過的絕美風景。

【延伸閱讀】河南動物園推168元人民幣「虎景房」爆紅 隔著雙層玻璃與虎同眠（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閱讀：

賣光家當衝2100公里！男見「農場正妹女友」到場崩潰：是AI

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】