法國示威｜尼斯女子試圖阻止搶劫商舖　暴徒反嗆：緊急購物︱有片

法國近期爆發大規模示威，抗議生活成本高漲及教育資源不足，示威活動近日更演變成嚴重暴動，並延燒至剛過去周末。暴徒在巴黎、馬賽及波爾多等城市縱火、設置路障，甚至闖入市政廳、洗劫商店。在尼斯，一名參與示威的法國女子在其他示威者開始搶劫商店時，高喊「這不是我們抗議的初衷」。不過，一眾暴徒並未理會，把她推到一邊和讓她閉嘴，並說他們有「緊急購物」要做。



從網上的片段可見，該名女子試圖阻止蒙面暴徒搶劫一家超市，她高喊：「你們為什麼要這樣做？住手！你們為什麼要這樣做？這不是問題的關鍵。」她指，這種行為違背了示威學生們的訴求與初衷。

在近期的大規模示威活動中，已有近2,400人被捕，相關的抗議活動已導致全國約3,000家商店受損。其中，巴黎的小商戶受到的衝擊尤其嚴重。當地有分析指，受暴力衝突之影響，全國目前損失估計或高達數億歐元。

與此同時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）週日表達了公眾對於此次動盪所感到的「憤怒」與「羞恥」。馬克龍與其他政府官員持相同觀點，將大部分暴力事件歸咎於極左翼激進分子，指責他們透過攻擊警察和公共建築來製造混亂。他在向全國發表的電視講話中表示：「參與搶劫者必須為造成的損失負責，而那些企圖推翻共和國的人也必將受到追究。」