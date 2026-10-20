特朗普推2500萬美元反欺詐懸紅　舉報可獲3萬美元

美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統萬斯（JD Vance）與消除欺詐專責小組10月20日下午在橢圓形辦公室公布總額2,500萬美元的「欺詐舉報獎勵計劃」（WHIP），舉報者若提供線索令欺詐者被成功定罪或促成重大聯邦執法行動，最高可獲3萬美元。



美國霍士新聞（Fox News）引述白宮官員報道，該計劃由司法部管理，民眾可透過fraud.gov提交線索，旨在鼓勵獨立記者和一般美國人舉報涉及納稅人公款的疑似欺詐。白宮發言人比斯（Lauren Bis）稱，專責小組正打擊濫用納稅人金錢的行為，「本屆政府對盜取美國人金錢的人零容忍」。

2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往堪薩斯州時，向媒體發表講話。 （Reuters）

特朗普亦計劃向獨立記者希爾利（Nick Shirley）頒發1萬美元支票，表揚他揭露明尼蘇達州疑似欺詐的工作。報道指，希爾利2025年12月發布影片，質疑多間由索馬里人經營的明尼蘇達州托兒中心是否正常營運，影片顯示設施看似空無一人。白宮稱其報道促使聯邦調查局及國土安全部增派資源到明尼蘇達州，其後引發調查、拘捕及新控罪。

報道指，希爾利影片中其中一間設施「未來領袖幼兒學習中心」的前行政總裁馬哈茂德（Fahima Egeh Mahamud），今年7月已承認電匯欺詐及串謀欺詐美國，檢方指她透過虛假兒童保育援助申請騙取逾460萬美元，並透過與「餵養我們的未來」醜聞相關的聯邦兒童營養計劃騙取85萬美元。

特朗普今年3月成立「消除欺詐專責小組」，由萬斯擔任主席，協調聯邦機構打擊欺詐、加強資格審查及防止不當付款。白宮官員強調，僅提交指控不足以獲獎，線索必須促成成功定罪或重大聯邦執法行動。