路透民調：特朗普支持率跌至31%　創任內新低

路透社與益普索10月19日公布的最新民調指，美國總統特朗普（Donald Trump）支持率跌至31%，創任內新低。與此同時，堪薩斯州集會現場油價顯示，汽油每加侖3.98美元、柴油5.78美元，較該州去年平均油價上升約45%。



路透社報道，特朗普當日在堪薩斯州帕克城（Park City）為共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）拉票，現場不少支持者提早步行前往會場，沿途油站價格高企。

59歲共和黨選民馬倫（Monique Mullen）靠傷殘津貼生活，照顧父親，她說：「物價仍不斷上漲，應該要回落。感覺要四處尋找食物。」

2026年9月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）後，對記者發表講話。（Reuters）

一名自稱獨立派的堪薩斯農民奈廷格爾（James Nightingale）在場外抗議，指特朗普的關稅政策「摧毀了本地農業經濟」，「不僅關稅摧毀了我們的穀物銷售市場，現在他還從國外進口牛肉。『美國優先』去了哪裏？」

報道指，堪薩斯州已94年未選出民主黨參議員，但今次選情緊湊。民主黨需在眾議院及參議院分別淨增四席，才能扭轉共和黨218對214及53對47的微弱多數。物價及生活成本已成為選民最關注議題之一。