法國示威｜政府派哨兵部隊應對24日示威　巴黎臨時禁攜汽油及煙火

法國政府宣布，將出動軍隊支援警方，應對本周末的新一輪示威，並在巴黎實施臨時安全限制，禁止公眾攜帶汽油及煙火等物品，以防上周末的暴力騷亂重演。



綜合法媒和路透社報道，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）10月20日（周二）在國民議會表示，政府將部署「哨兵行動」（Sentinelle）部隊，接替警方執行部分安全任務，以便警察及憲兵能夠專注於維持示威現場秩序。

2026年10月20日，法國巴黎，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在國民議會舉行的答問大會中發言。（Reuters）

總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）同日在國會強調，24日（周六）示威期間的警力部署將是「大規模的」，政府目標是迅速恢復秩序。他坦言，警方上周末應對示威的部署「過於靜態，機動性不足」。

與此同時，巴黎警方20日（周二）宣布，在大巴黎地區實施臨時禁令，禁止公眾攜帶裝有汽油或燃氣的罐裝及瓶裝容器，以及煙火爆竹等物品。禁令持續至22日（周四）。

警方也禁止民眾在高中或大學周邊一個街區範圍內穿戴頭盔等防護裝備。

2026年10月17日，法國巴黎，一名法國警員嘗試撲滅正在燃燒的單車。當時，由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動正在進行，旨在反對高昂的生活成本和不斷上漲的燃料價格。（Reuters）

法國17日（上周六）多地示威演變成嚴重騷亂，警方與蒙面青年發生衝突。部分示威者穿戴頭盔、護目鏡、手套及防毒面具。