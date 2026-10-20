法國示威｜網傳影片巴黎一對男女火光中吸煙飲酒　網民：夠淡定

法國學生運動周末演變成全國性的示威抗議，多地商鋪遭破壞洗劫，街頭火光四起、煙霧瀰漫。然而網上流傳一條影片顯示，巴黎街頭一對男女，身處遠處火光與抗議喧鬧聲之中，依舊淡定飲酒吸煙，和周遭混亂場景形成強烈對比。相關影片在網上瘋傳。



影片畫面顯示，儘管不遠處火焰燃燒，女子一邊翹著二郎腿一邊吸煙，而男子則單手搭在椅上吸煙、不時輕晃雙腿，並緩緩舉杯淺酌。二人坐在餐廳戶外座位閒談，神情悠閒，彷彿未被騷亂干擾。

不少網民留言感歎「這太法國了」，表示想要向影片中的二人學習，達到此般不被外界動盪牽絆、安然自處的心態。

據法國最大的法國總工會（CGT）統計，約有80萬人周六（17日）參加全國各地遊行，騷亂席捲多個城市，大批蒙面青年有組織劫掠店舖、焚燒車輛；教堂、市政設施及旅遊辦事處相繼遇襲，利摩日一座逾百年教堂更遭縱火焚毀。