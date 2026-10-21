特朗普政府禁用DeepSeek　中方：藉國家安全之名行打壓之實

美國國土安全部（DHS）以國家安全為由，發布指令要求聯邦民用行政機構禁止採購DeepSeek相關產品，並勒令限期移除現存系統，以及基於該模型開發的第三方服務。中國商務部新聞發言人10月20日表示，中方對此強烈不滿、堅決反對。中國外交部發言人毛寧同日也回應稱，中方一貫反對泛化國家安全概念、將科技經貿問題政治化，中方將堅決維護中國企業的合法權益。



攝於2026年10月19日的插圖，展示鍵盤及Deepseek標誌。（Reuters）

促美方立即糾正錯誤做法 落實兩國元首重要共識

對於美國政府對DeepSeek發布禁令，中國商務部新聞發言人批評，美方罔顧中美元首達成的重要共識，無視中美經貿關係大局，以所謂國家安全為由，對中國人工智能（AI）企業採取歧視性限制措施，是典型的泛化國家安全概念、濫用行政手段打壓中國企業的行為，實質上是將科技經貿問題政治化、工具化，藉國家安全之名行打壓遏制之實。這嚴重損害中國企業合法權益，破壞公平競爭的市場環境，干擾中美人工智能領域正常商業合作。

發言人表示，中方敦促美方尊重事實和市場規律，立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，撤銷有關歧視性限制措施，為兩國企業正常交流合作創造良好條件。希望美方切實落實兩國元首重要共識。中方將密切關注事態進展，對於任何實質性損害中方利益的行為，將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益。