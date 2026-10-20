美國以竊密為由制裁5華企 中國商務部促糾正否則反制
撰文：洪怡霖
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美國10月19日依據《保護美國知識產權法》（Protecting American Intellectual Property Act），以竊取商業秘密為由制裁5家中國企業。中國商務部新聞發言人10月20日回應，敦促美方盡快糾正錯誤做法，否則將採取必要措施回應。
中國商務部公布，新聞發言人就美方制裁答記者問時表示，中國人工智能企業的快速發展，得益於長期深耕基礎研究、持續創新投入，是堅持科技自主創新與開放合作的成果，有利於造福中美兩國和世界，與所謂「竊取商業秘密」無關。
發言人指，中方敦促美方正確看待中國企業取得的長足發展，停止抹黑打壓，營造公平競爭的市場環境，維護中美經貿合作大局。
發言人強調，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，否則將採取必要措施予以回應，堅定維護中國企業正當合法權益。
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