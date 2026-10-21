南蘇丹稱市場遭蘇丹政府軍無人機襲擊　至少153人死亡

非洲國家南蘇丹10月20日表示，該國與蘇丹有主權爭議的阿卜耶伊（Abyei）地區，當日位於北部阿米耶特市場（Amiet Market）遭到蘇丹政府軍以無人機襲擊，造成至少153人死亡，且死亡人數有可能進一步上升。無國界醫生（MSF）表示，已有超過20名重傷及燒傷病患被緊急送院搶救，當地官員亦指出傷者至少數十人。



2026年10月20日，位於南蘇丹和蘇丹邊境、具有主權爭議地區阿卜耶伊（Abyei），當日有一處市場遭到無人機攻擊後大火。圖為現場畫面。（REUTERS）

2026年10月20日，位於南蘇丹和蘇丹邊境、具有主權爭議地區阿卜耶伊（Abyei），當日有一處市場遭到無人機攻擊後大火。圖為現場畫面。（REUTERS）

有死者遺體被燒成灰燼

當地政府稱，攻擊發生在當日中午前，地點位於阿卜耶伊市場。無人機攻擊造成市場大火，現場情況惡劣，搜索死難者的工作仍在進行，有部份死者遺體被燒成灰燼。

當地政府將責任歸咎於蘇丹政府軍，但蘇丹武裝部隊發言人尚未回應。路透社引述消息人士稱，蘇丹政府軍的攻擊目標是市場內的燃料庫，該燃料庫過去曾為準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）提供補給。

下圖為2026年10月20日，位於南蘇丹和蘇丹邊境、具有主權爭議地區阿卜耶伊（Abyei），當日一處市場遭到無人機攻擊後畫面。上圖為該市場於2025年3月2日的衛星圖像。（2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS）

2026年10月20日，位於南蘇丹和蘇丹邊境、具有主權爭議地區阿卜耶伊（Abyei），當日有一處市場遭到無人機攻擊後大火。圖為傷者送院救治。（REUTERS/Medecins Sans Frontieres/Handout via REUTERS）

聯合國強烈譴責事件

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國強烈譴責今次事件，又指雖然蘇丹全境無人機襲擊頻仍，但此次死傷之慘烈仍令聯合國深感震驚。

阿卜耶伊位於南蘇丹及蘇丹邊境，石油資源豐富，目前由兩國共同管理。南蘇丹外交部晚間發聲明稱，已就今次事件召見蘇丹大使表示抗議。