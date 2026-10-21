南蘇丹稱市場遭蘇丹政府軍無人機襲擊 至少153人死亡
撰文：蕭通
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非洲國家南蘇丹10月20日表示，該國與蘇丹有主權爭議的阿卜耶伊（Abyei）地區，當日位於北部阿米耶特市場（Amiet Market）遭到蘇丹政府軍以無人機襲擊，造成至少153人死亡，且死亡人數有可能進一步上升。無國界醫生（MSF）表示，已有超過20名重傷及燒傷病患被緊急送院搶救，當地官員亦指出傷者至少數十人。
有死者遺體被燒成灰燼
當地政府稱，攻擊發生在當日中午前，地點位於阿卜耶伊市場。無人機攻擊造成市場大火，現場情況惡劣，搜索死難者的工作仍在進行，有部份死者遺體被燒成灰燼。
當地政府將責任歸咎於蘇丹政府軍，但蘇丹武裝部隊發言人尚未回應。路透社引述消息人士稱，蘇丹政府軍的攻擊目標是市場內的燃料庫，該燃料庫過去曾為準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）提供補給。
聯合國強烈譴責事件
聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國強烈譴責今次事件，又指雖然蘇丹全境無人機襲擊頻仍，但此次死傷之慘烈仍令聯合國深感震驚。
阿卜耶伊位於南蘇丹及蘇丹邊境，石油資源豐富，目前由兩國共同管理。南蘇丹外交部晚間發聲明稱，已就今次事件召見蘇丹大使表示抗議。
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