汶萊王室爆醜聞：蘇丹媳婦被指「不敬」被除名　曾辦10天奢華婚禮

《紐約郵報》8月13日報道，汶萊（Brunei）蘇丹其中一名媳婦據稱因對蘇丹不敬，且行為被認定「不得體」、有失王室身分，被褫奪所有王室頭銜。



汶萊國家廣播機構RTB News指出，涉事的是33歲的拉比阿圖阿達維雅（Pengiran Raabi’atul Adawiyyah）。拉比阿圖與汶萊王位第4順位繼承人阿都馬力王子（Prince Abdul Malik）2015年結婚，當時在王宮舉行為期10天的奢華婚禮，並育有4名子女。

汶萊（Brunei）蘇丹其中一名媳婦據稱因對蘇丹不敬，且行為被認定「不得體」、有失王室身分，被褫奪所有王室頭銜。（Threads@Fadel Everest）

拉比阿圖被指對80歲的蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah，又譯博爾基亞）缺乏尊重，被認定有不符合王室成員配偶身分的行為，因此遭撤銷王室頭銜。發布公告的宮廷大臣辦公室表示，這項處分是蘇丹本人發布的王室命令，但並未具體說明拉比阿圖究竟做了甚麼而冒犯蘇丹，也未提供這宗事件的其他相關資訊。王宮表示，拉比阿圖與阿都馬力子女的王室頭銜並未受到影響。

這項處分是蘇丹哈桑納爾發布的王室命令，他也是目前全球在位時間最長的君主。（X@Januarhaikal）

汶萊是個小國，周遭為馬來西亞與南海所環繞。哈桑納爾是目前全球在位時間最長的君主，自汶萊1984年脫離英國獨立以來，一直同時擔任汶萊蘇丹及首相。他過去也曾成為國際社會批評的對象，包括佐治古尼（George Clooney）與艾頓莊（Elton John）等明星，都曾抗議他提出在汶萊對同性性行為及通姦處以死刑的主張。

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