蘇丹有金礦5座礦井坍塌　至少10死21傷、多人受困

蘇丹東部紅海州奧尼地區一座金礦的5座礦井，於9月19日發生坍塌，造成最少10人死亡、21人受傷，另有多人被困井下。新華社引述蘇丹民間機構和目擊者稱，現場挖掘和搜救工作仍在繼續，尚無法確認失蹤人數。



2026年9月19日，蘇丹東部紅海州奧尼地區有5座礦井發生坍塌，據指多人傷亡，另有多人受困。（X截圖）

報道引述地方應急組織，以及蘇丹礦產資源公司所發的聲明，證實有礦井坍塌，部分傷者已被送往距離礦場約300公里的蘇丹港。另據當地媒體稱，由於礦井完全坍塌，加上井道結構狹窄，搜救行動面臨極大挑戰。

新華社指出，蘇丹礦產資源豐富，黃金生產和出口在非洲國家中名列前茅，是其外匯收入主要來源之一。但蘇丹黃金生產依賴傳統方式開採，採礦點分布在多個州。據官方統計，蘇丹2025年黃金產量達70噸，其中約八成來自礦工手工開採。

而在此前幾天，蘇丹西科爾多凡州努胡德市的礦場也發生坍塌，造成數十人死亡。