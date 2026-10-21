法國暴動｜電玩店長與孫悟空照片同守護店舖　無懼暴徒爆紅｜有片

法國10月17日發生大規模示威活動，抗議生活成本高漲，其後出現大量暴徒「趁火打劫」的情況。網上影片可見，在尼斯（Nice），一間電玩商店Micromania的店長科林（Pierre Collin）隻身站在店舖門外，身旁是一張《龍珠》角色孫悟空的海報，勇敢的科林與企圖入內搶掠的蒙面人對峙。儘管勢單力薄及被一名暴徒踢中，科林也沒有退縮。這段影片讓他在網上爆紅。



法國尼斯的電玩店長隻身與暴徒對峙：

據法媒RTL報道，科林遇襲的畫面在社交平台上廣泛傳播。畫面顯示，他站在大約十名暴徒面前，他的商店櫥窗被砸碎。有人向科林拋雜物，背部被狠狠踢了一腳，摔倒在廢墟中。

在示威活動結束後翌日，科林試圖安撫公眾。他向法媒M6 Info表示，他沒有大礙，只有幾處擦傷和腳踝扭傷。

科林指：「當時我完全沒意識到發生了什麼事。我的同事非常難過，她眼裡噙著淚水，讓我離開。我們被各種雜物擊中，還得躲避石塊。」

科林坦承：「最讓我惱火的是，當時看見有人在笑，我一度情緒失控，衝到人群中間。但那絕對不是什麼明智之舉。」

科林稱本來他當日（17日）休假，而抗議活動恰好發生在當天。科林憶述：「數週前我的一個員工打電話給我，說有人闖進店裏，把所有東西都砸了。」科林擔心類似的事件重演，隨即趕到店裏查看狀況。

科林回憶道：「一開始，我只是站在那裏，看着這一切發生。我覺得不值得冒險，但後來我忍無可忍了。這是我的工作場所。」

科林嘆息道：「那一刻，你真希望人們能意識到，這裡是有人居住的地方，不僅僅是一個櫥窗，而是人們生活的地方。一些好心人加入了我，支持我，我並非孤軍奮戰。」

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對於事後有人在網上為他發起眾籌，科林於18日（周日）表示，這些活動並非由他本人發起，他也未授權任何籌款活動。