英國王室｜哈里王子稱世界已充滿紛擾　冀與家人和解｜有片

哈里王子（Prince Harry）接受GQ雜誌專訪時表示，他希望修復與父親和哥哥之間的複雜關係。哈里稱：「有些人不希望我們和好，但我希望我們和好。在當今世界紛擾複雜的情況下，最重要的是和解，這才是關鍵所在。」



哈里王子受訪表示希望與家人和解：

《英國廣播公司》（BBC）10月20日報道，哈里在訪談中表示：「傷疤會永遠存在。但你如何看待和看待那些已經發生的事情，如何放下過去，這是我鼓勵每個人都應該做的。」

上週，哈里與和妻子梅根（Meghan Markle）自8月底搬回英國以來首次共同出席公開活動。

據報道，哈里的發言人表示，採訪是在9月下旬錄製的，何時發布完全由出版商決定，不應對此進行任何解讀。

發言人還表示，哈里王子提到的「有些人不希望他們和解」並非針對他的哥哥威廉王子（Prince William）或其他任何王室成員。

2020年，哈里與梅根從英國移居美國，並放棄王室職務，這次離開並不愉快。

哈里王子曾在他的回憶錄《備胎》（Spare）展現家庭矛盾的深度以及他與哥哥威廉之間破裂的關係。

雖然哈里現在身處英國，與家人在地理位置上更加接近，但他與哥哥威廉之間的情感聯繫似乎並未改善。而在這次訪談中，哈里王子似乎表達了和解的意願。

哈里意識到，王室成員之間的分歧引起公眾的關注，他表示這「非常貼近生活」。

哈里坦承：「兄弟姐妹之間的矛盾，子女與父母、子女與單親父母之間破裂的關係。這些話題在我與人們交談時總是反覆出現。」

他也談到，1997年母親戴安娜王妃（Princess Diana）離世後，他一直活在失去親人的悲痛之中。

哈里表示：「我很高興現在能夠將對母親的記憶融入我的工作中，而不是讓它壓垮我、拖累我，或讓我沉溺於悲傷之中。」

他否認自己想要博取大眾的同情。

哈里強調：「我當然不需要任何同情。我們早就過了那個階段了。為什麼？因為我是王子。我身邊有支持我的團隊，我接受過各種形式的治療，而且我付出了努力。我很好奇，如果我沒有這樣做，我會是什麼樣子，情況可能會截然不同。」