哈里梅根返英後首一同公開亮相　赴諾丁漢食物銀行親自下廚｜有片

哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）8月底舉家搬回英國後，首次一同公開露面。兩人10月15日（周四）前往諾丁漢（Nottingham），與守候的民眾進行親切的交流。哈里與梅根其後前往當地一間食物銀行，穿上圍裙親自下廚，為該機構準備食物包裹。



哈里與梅根在食物銀行親自下廚：

據《英國廣播公司》（BBC）報道，15日上午，哈里與梅根一同抵達諾丁漢一間青年慈善組織，他們與在門外守候的民眾擁抱並合影。

梅根與人群中的一些人交談，在與其中一人聊起天氣時，她還對他說：「我們真幸運。」

在一個手鍊工作坊上，梅根透露她的女兒莉莉貝特公主（Princess Lilibet）最近迷上了一項新愛好。

當一位小女孩告訴梅根她喜歡體操時，梅根表示：「哦，是的。我們的女兒現在也在練體操，她很喜歡。」

之後，梅根也給了小女孩們一些建立自信的建議。

哈里與梅根返英後首度一同公開露面：

梅根指出：「我們必須記住，要像對待最好的朋友一樣對待自己，善待自己真的非常重要。」

哈里與梅根的發言人表示，諾丁漢對他們兩人而言都是「一個特別的地方」，因為這是他們在2017年宣布訂婚後，首次一同公開露面的地方。

哈里與梅根出席這些活動並非以王室成員的身份，而是以一般公民的身份去支持與他們有關聯的組織。

他們訪問諾丁漢的第一站是社區錄音室，這是一個哈里自2013 年以來一直支持的慈善機構。

同日較晚適合，這對夫婦參觀了當地致力於解決食物匱乏問題的慈善機構Himmah Hub。

兩人觀看了烹飪課程，並親自穿上廚師圍裙，參與準備食物包裹的工作。

訪問期間，梅根和哈利與格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）火災後，為災民眾烹飪的「女士們」親吻、擁抱、牽手。這些格倫菲爾「女士們」的故事被收錄在一本由梅根大力支持的社區食譜中。

梅根與格倫菲爾大廈「女士們」重聚後擁抱：

在格倫費爾大廈火災發生後，為受災家庭煮食的女士們定期接受梅根的私人探訪。梅根後來表示，與這些社區廚師們重聚「意義非凡」。

他們的第三項活動是前往Epic Partners，這是一個透過青年工作、運動和導師制來支持年輕人的組織。

哈里與梅根在諾丁漢的行程有私人保鑣隨行，據悉當地警方也已知悉他們的到訪。

哈里與梅根探訪慈善組織親自下廚：

兩人的發言人向BBC表示，他們「非常興奮」能夠在9年後，再次一同到訪諾丁漢。