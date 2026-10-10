英國王室｜哈里王子自曝2019年曾陷抑鬱　兩週無法正常生活

英國哈里王子（Prince Harry）透露，2019年他與妻子梅根（Meghan Markle）暫時遠離王室事務、前往加拿大休假期間，曾陷入約兩周的抑鬱狀態。他也坦言，母親戴安娜王妃（Princess Diana）去世後，自己長期處於「情感麻木」的狀態。



路透社報道，哈里王子近日在MasterClass一檔探討悲傷與心理韌性的網路節目中，分享自己面對喪母之痛和王室壓力的經歷。

哈里說，12歲時母親因車禍去世，對他造成深遠影響。「很長一段時間裏，我在很大程度上都處於情感麻木的狀態，因為從來沒有人告訴我，我仍然可以感到快樂。」

他回憶，2019年與王室其他成員關係日益緊張時，他和梅根前往加拿大休假六周，思考未來方向。離開充滿壓力的環境兩三天後，他突然經歷前所未有的腎上腺素水準驟降。

他說：「我仿佛需要壓力來刺激腎上腺素分泌，才能讓大腦正常運作，我在家裏變得一事無成。」

「我實際上陷入了約兩周的抑鬱狀態，感覺沒有腎上腺素就無法正常生活。」

兩人結束加拿大之行後返回英國，隨後宣布退出王室高級成員職務，不再履行王室公務。

哈里與梅根在美國加州生活六年後，於兩個月前攜一對子女搬回英國。

哈里長期關注心理健康議題，宣導提高人們對心理健康問題的認識也是他與兄長威廉王子（Prince William）仍共同關注的事。不過，自哈里在訪談和回憶錄中多次公開批評王室後，兄弟倆的關係一直緊張，幾乎沒有交流。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

