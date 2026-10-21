法國示威｜夜間秩序恢復平靜　總理：必要時宣佈全國進入緊急狀態

經歷週末的暴力騷亂後，法國多地週一實施局部宵禁，夜間秩序大致恢復平靜。不過，抗議團體稱將堅持抗爭，並準備在本週六發起新一輪示威活動。



法國首都巴黎、東南部城市里昂、北部城市里爾、南部海濱城市尼斯等地，從週一晚至週二上午實施局部宵禁，以保護商戶安全。

其中，里爾和尼斯的宵禁只適用於未成年人。在巴黎，週末發生騷亂的共和國廣場及遭到搶掠的萊阿勒（Les Halles）購物區，從當地時間週一晚上11時（香港時間週二淩晨5時）至週二早上6時實施宵禁；市中心其他幾個區域也禁止非法集會。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）周一早些時候呼籲地方政府視情況實施局部宵禁，並表明必要時將宣佈國家進入緊急狀態。

他週二在社交平台X上寫道：「針對性的宵禁促使昨晚局勢重歸平靜……今晚，我們將視各地局勢需要決定是否實施新的宵禁。這些決定將根據實地情況，由各地省長與市長協調後作出。」

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）周一表明，必要時將宣佈國家進入緊急狀態。(Reuters)

勒科爾尼承諾，政府將從週末的示威與混亂中吸取教訓，並強調自己恢復秩序的決心堅定不移。

法政府分別與多方代表緊急會談 抗議團體號召週六再示威

法國政府週二召開新一輪緊急會議，包括與各大社交平台代表舉行會談。據悉，勒科爾尼週三（21日）將會見工會代表，週四（22日）與各政黨開會。

法國警方週二證實，夜裏全國各地並未發生重大事件。不過，這樣的平靜可能只是暫時的。

一些抗議團體已號召於本週六（24日）再度上街示威。法國工會則呼籲於11月5日舉行罷工，以抗議政府削減預算，並要求提高工資。

法國主要學生聯合會UNEF誓言繼續向總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）領導的政府施壓，直至當局著手整頓千瘡百孔且經費匱乏的教育體系。

這波大規模示威於9月中旬由學生運動引發，之後演變為全國性的民怨大爆發，加入的是對物價飛漲、醫療和住房等問題不滿的群體。

上週末，部分地區的示威活動釀成暴力騷亂，造成近1000名安全部隊人員受傷。有至少3000家商店遭到破壞，損失金額高達數億歐元。

2025年5月7日，法國巴黎愛麗舍宮（Elysee Palace），法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在參加每周例行內閣會議後揮手告別。（Reuters）

法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）週二說，週末被捕者中已有149人被收監候審。他此前一晚說，約有2500人仍被扣留問話。

多國提醒赴法公民提高警惕

目前沒有外國人在法國示威中受傷的報告，但美國以及歐洲和亞洲多國都建議赴法公民提高警惕。

美國國務院週一呼籲美國人避免前往法國各大城市的示威地區。意大利、捷克、丹麥、瑞典等歐洲國家也敦促公民避開示威地區或人多的地方。

中國提醒赴法公民提高風險意識，加強安全防範，避免前往遊行示威區域。馬來西亞也建議公民考慮推遲非必要的法國行程，直至當地局勢好轉。

示威潮或提振極右翼總統候選人馬林勒龐聲勢

法國明年舉行總統選舉，當前示威潮激化了緊張的政治氛圍，並可能進一步提振極右翼總統候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）的聲勢。

馬林勒龐在法治與治安議題上持強硬立場，目前已在民調中遙遙領先其他對手。馬克龍陣營的前議員莫羅告訴路透社：「勒龐無須再花一分錢競選。如今擺在她面前的路不僅暢通無阻，簡直就是一條六車道的高速公路。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

