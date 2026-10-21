歐盟發布以安全為重點的北極新戰略　加強應對中俄威脅

歐盟10月20日發布新版北極戰略文件，將北極地區定位為歐洲北部戰略鄰近區域的一部份，加強與美國、英國和加拿大等志同道合的國家合作，共同遏制中國與俄羅斯在區內日益擴張的影響力，應對安全和氣候變化等挑戰。隨着冰層融化開闢出新的航運路線，北極正日益受到美國、俄羅斯、中國和歐洲等主要大國的關注。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，隨着中俄不斷擴大影響力，北極已成為全球大國博弈的前沿地帶，必須將安全置於核心地位，仔細審查相關國家在北極地區的港口、礦產和關鍵基礎等投資項目。

歐盟提出了四大戰略，包括加強安全和韌性、應對氣候變化、促進經濟繁榮及創造發展機會；計劃建立海底電纜中心與海上安全中心，以及增加破冰船隊與衛星監控等，以加強追蹤外國活動。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，北極正成為地緣政治板塊碰撞的區域之一。她說：「當我們發現主權、領土完整以及支撐該地區穩定的各項規則已不再是理所當然時，我們就必須採取行動。」

這份新文件是歐盟自2021年以來首次對其北極戰略進行的更新，也是歐盟近期針對該地區採取的一系列舉措之一。上月，馮德萊恩宣布了歐盟在格陵蘭島投資2億歐元（約17.62億港元）的計畫。